Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı

Çatışmalar daha da şiddetlenecek! Esad'a beklediği destek geldi
Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti

Beylikdüzü'ndeki Patlamada Hayatını Kaybeden Nuri Girgin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi

Beylikdüzü'ndeki Patlamada Hayatını Kaybeden Nuri Girgin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde meydana gelen patlamada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden apartman görevlisi Nuri Girgin'in cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Patlamada 3 kişi de yaralandı.

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Nuri Girgin'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanırken, apartman görevlisi 48 yaşındaki Nuri Girgin'in enkaz altında kaldığı tespit edildi. Patlama sonrası AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkaz çalışmaları esnasında Nuri Girgin enkazdan ölü olarak çıkarıldı. Apartman görevlisi Nuri Girgin'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nuri Girgin'in cenazesi ailesine teslim edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bankada parası olanlar dikkat! Sınır değişti
img

ABD'nin yıkım filosu ortaya çıktı
img

1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.