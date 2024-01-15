Beylikdüzü'nde 54 yaşındaki kadın çatıdan atlayarak intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'de 54 yaşındaki Eleni Buluda isimli kadın yangın merdiveni ile çıktığı iş merkezinin çatısından atlayarak intihar etti.

GÖZ GÖRE GÖRE ATLADI

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde iddiaya göre Eleni Buluda isimli kadın bilinmeyen bir nedenle geldiği iş merkezinde bir iki tur attıktan sonra yangın merdivenlerini kullanarak üst katlarına çıktı. Kadın çatıdan yere atladı. Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yunan kadının intihar ettiği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kamerayla kayıt altına alındı.