Beylikdüzü Belediyesi'nden Serebral Palsi Hastası Selim Can'a Doğum Günü Sürprizi

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları özel günlerinde de yalnız bırakmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden öz bakım hizmeti alan Serebral Palsi hastası Selim Can Tavşan’a sürpriz yaparak 32’nci yaş gününü kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları özel günlerinde de yalnız bırakmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden öz bakım hizmeti alan Serebral Palsi hastası Selim Can Tavşan'a sürpriz yaparak 32'nci yaş gününü kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden öz bakım hizmeti alan Serebral Palsi hastası Selim Can Tavşan'a doğum günü sürprizi yaparak 32'nci yaşını kutladı. Doğum günü kutlamasının ardından Selim Can'ın saç ve sakal tıraşı yapıldı.

Vatandaşların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, "Hizmet verdiğimiz Selim Can'ın doğum günü olduğunu öğrendik ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bugünü onunla paylaşmak istedik. Kendisine nice güzel yaşlar diliyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara ev temizliği, öz bakım, kuaför ve sıcak yemek gibi hizmetler verdiğini de dile getiren Ayözen, "Dayanışmayı büyütmeye ve komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.