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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki Meliha Topal'ın organları, 4 farklı hastaya nakledilerek hayata tutunmalarına yardımcı oldu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 4 hastaya umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gönen'de kadın kuaförü olarak çalışan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Meliha Topal, idrar enfeksiyonu sebebiyle bir haftadır tedavi görüyordu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedavi sürecinde beyne pıhtı atması sonucu durumu ağırlaşan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Balıkesir'de sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Topal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, doktorların görüşü ve bilgilendirmesi sonrasında, Meliha Topal'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan nakil planlaması ile Topal'ın karaciğeri Antalya'ya, böbrekleri Bursa'ya, korneaları ise Tekirdağ'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Meliha Topal, Gönen Çarşı Camii'ndeki cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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