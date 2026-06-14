Haberler

Besni'de Jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Besni'de Jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun ve beraberindeki personeli makamında kabul ederek Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaymakam Aslan, jandarmanın vatanın huzur ve güvenliği için özveriyle çalıştığını vurguladı.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun ve beraberindeki jandarma personelleriyle birlikte Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı iyi dilekler paylaşılırken, Kaymakam Aslan jandarma personelinin gününü kutladı.

Kaymakam Aslan yaptığı değerlendirmede, Türk Jandarma Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana vatanın her karış toprağında milletin huzuru, güvenliği ve devletin bekası için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Aslan, "Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelede önemli görevler üstlenen Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevleri başında bulunan tüm kahraman ve fedakar jandarma personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı

Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?