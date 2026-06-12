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Kaymakam Aslan, deprem konutlarında incelemelerde bulundu

Kaymakam Aslan, deprem konutlarında incelemelerde bulundu
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Adıyaman Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Burunçayır Köyü'nde tamamlanan deprem konutlarını ziyaret ederek çalışmalar ve ulaşım altyapısı hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Burunçayır Köyü'nde yapımı tamamlanan ve vatandaşların yerleşmeye başladığı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında deprem konutları alanını gezen Kaymakam Aslan, yürütülen çalışmalar ve bölgedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Konutların mevcut durumu ile çevre düzenlemelerini yerinde değerlendiren Aslan, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaymakam Aslan, incelemelerinin ardından deprem konutları ile köy yerleşim alanı arasındaki ulaşımı sağlayacak yolda devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Aslan, ulaşım altyapısının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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