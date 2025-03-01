Besni'deki Keysun Camii Yeniden İbadete Açıldı

Depremde aldığı hasar nedeniyle 2 yıldır kapalı olan, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Keysun Camii, yeniden ibadete açıldı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve 2 yıldır ibadete kapalı olan Keysun Camii'nin tadilat süreci, İmam Hatibi Sadık Gündoğdu ve çevre köy imamlarının girişimleriyle yaptırılarak tamamlandı.

Ramazan ayına yetiştirilen cami, artık cemaatine yeniden kapılarını açtı. Keysun Camii İmam Hatibi Sadık Gündoğdu, "Belde halkımızla birlikte vakit namazlarımızı, Cuma ve teravih namazlarımızı 2 yıl aradan sonra ilk defa camimizde eda edeceğiz. Katkılarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftümüz Sayın Sabri Erçek hocamıza teşekkür ederim. Rabbim hayırlı eylesin" diye konuştu. - ADIYAMAN