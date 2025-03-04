Besni'de Okul Servislerine Denetim Uygulandı

Adıyaman'ın Besni İlçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde kar lastiği, emniyet kemeri, sürücü ve araç güvenliği gibi kriterler kontrol edildi. Polis ekipleri, servis sürücülerine trafikte daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını istedi. Denetimlerin ise aralıksız bir şekilde süreceği vurgulandı. - ADIYAMAN