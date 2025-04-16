Besni'de Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle dağ keçileri sürü halinde vatandaşların kamerasına yansıdı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu bölge, yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa tutkunlarını cezbederken, dağ keçileri de ekosistemin önemli bir parçası olarak yaşamlarını sürdürüyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dağ keçileri, sürü halinde vatandaşların kamerasına yansıdı.
Yaban hayatı açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olan Besni'de özellikle Sugözü Orman Parkı ve çevresindeki dağlık bölgelerde yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bahar aylarının gelişiyle birlikte dağlık alanlarda daha sık görülmeye başlayan dağ keçileri, bölgedeki doğal ekosistemin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Dağ keçileri, zaman zaman sürü halinde de görüntüleniyor.
Besni ve çevresi, barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel