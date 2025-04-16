Besni'de Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dağ keçileri, sürü halinde vatandaşların kamerasına yansıdı.

Yaban hayatı açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olan Besni'de özellikle Sugözü Orman Parkı ve çevresindeki dağlık bölgelerde yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bahar aylarının gelişiyle birlikte dağlık alanlarda daha sık görülmeye başlayan dağ keçileri, bölgedeki doğal ekosistemin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Dağ keçileri, zaman zaman sürü halinde de görüntüleniyor.

Besni ve çevresi, barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. - ADIYAMAN