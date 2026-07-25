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Beşiktaş’ta sağanak etkili oluyor

Beşiktaş’ta sağanak etkili oluyor
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İstanbul’da beklenen yağış Avrupa Yakası’nda etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen yağış Avrupa Yakası'nda etkisini göstermeye başladı. Beşiktaş ilçesinde de şiddetli sağanak yer yer etkili olurken bazı vatandaşların şemsiyelerle tedbir aldığı görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileriyle doldu. Beşiktaş'ta etkili olan yağışta bazı vatandaşların uyarılara rağmen hazırlıksız yakalandığı görülürken bazı vatandaşların ise şemsiyelerle tedbir aldıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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