Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen Mevlit Kandili programında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Narin cinayetini gündeme getirerek, peygamberin ahlakının önemine vurgu yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen vaazında, "Narinleri toprağa gömen insanların peygamberin ahlakından nasipdar olduğu ifade edilebilir mi?" dedi.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sav) doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Beşiktaş Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde program düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programda camiyi dolduran kalabalık, ellerini semaya açarak dualar etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda, ilahiler ve kasideler seslendirildi.

Programda vaaz veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, camiyi dolduran kalabalığın kandilini tebrik etti. İşliyen, konuşmasında 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine de değindi. İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının yakılarak ve gömülerek öldürüldüğü dönemden sonra Peygamber Efendimizin kendi kızına verdiği değerle bu anlayışa son verdiğinin altını çizen İşleyen, "Narinleri toprağa gömen insanların, peygamberin ahlakından nasipdar olduğu ifade edilebilir mi?" dedi. Küçük bebeklerin bedenlerinin de istismar edildiğini ifade eden İşliyen, bu insanların Allah'tan ve peygamberden en küçük pareleri olmadığını söyledi. İşliyen'in vaazı sonrası program Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'in okunması, ilahiler ve kasideler ile devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul Beşiktaş Mevlit Kandili Kültür Sanat istanbul Beşiktaş Kültür Yerel Yaşam

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

Ayağının tozuyla büyüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title