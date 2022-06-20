Beşiktaş'ta Arnavutköy Şenliği Coşkusu

Beşiktaş Belediyesi ve Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen 21. Geleneksel Arnavutköy Şenliği, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 19 Haziran Pazar günü Ömer Yılmaz Güven Parkı'nda düzenlenen şenlikte çok sayıda vatandaş, sanatçı, yayınevi ve sivil toplum kuruluşu bir araya geldi.

Arnavutköy Şenliği'nin 21'incisi Ömer Yılmaz Güven Parkı'nda düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi ve Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen şenlikte açılan kitap stantlarına ve el sanatları sergilerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

1998 yılından beri Boğaziçi kültürünü, tarihini ve geleneğini yaşatan Arnavutköy Şenliği kapsamında bu yıl, Opera Sanatçısı Kut Işın Eren, Adil Akbaşoğlu ve Grubu, Kosta - Tuba ve Grubu, Grup Gündoğarken - Eda Baba verdikleri konserlerle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

ANKA / Yerel