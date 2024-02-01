Beşiktaş Belediyesi, 7/24 veterinerlik hizmeti sunuyor

Beşiktaş Belediyesi, 7/24 sunduğu veterinerlik hizmeti ile sokaktaki can dostları soğuk kış aylarında yalnız bırakmıyor.

Beşiktaş Belediyesi, 7 gün 24 saat sokaktaki hayvanlar için veterinerlik hizmeti sunuyor. Belediye ekipleri, trafik kazası, travma, enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle muayene, tedavi ve bakım ihtiyacı olan can dostlara mobilet araçları ile müdahale ediyor; can dostlar, gerekli durumlarda iyileşene kadar rehabilitasyon merkezinde misafir ediliyor.

Patili dostların tedavi ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Can dostlarımız için 7/24 çalışan ilk ilçe belediyesi olmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.