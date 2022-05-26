Beşiktaş Belediyesi 27 Sanatçıyla Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda - Haberler

Bugün başlayan ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuara, Beşiktaş Belediyesi 27 sanatçıyla katılıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tüm sanatseverleri fuara davet etti.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi bünyesindeki 27 sanatçısıyla ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda yerini alıyor. Bir grafiti ve iki sokak sanatçısı da fuar süresince Beşiktaş Belediyesi tarafından kurulan duvarda performanslarını sergileyecek. Sanatçılar, son dönemde dünyayı etkisi altına alan çatışmalara karşın sanatın barışçıl yanını duvarlara aktarıyor. Sokak sanatçılarının çalışmaları fuardaki açık alanda, 24 sanatçıya ait eserler ise Beşiktaş Belediyesi'nin A30 numaralı stant alanında ziyaret edilebilecek.

Birçok müzik dinletisinin ve atölye çalışmasının eşlik edeceği dört günlük fuarda, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve çeşitli illerin galerilerinin yanı sıra yurt dışından da pek çok galeri uluslararası sanat etkinliğinde yer alıyor. Yüzden fazla galeri, müze ve üniversitenin stant açtığı fuarda, binden fazla sanatçının 4 bine yakın eseri ziyaretçiyle buluşacak.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BANA ARTCONTACT FUARI'NDA YER ALMA İMKANI SAĞLADIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Artcontact İstanbul Fuar'ına, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi bünyesinde katılan sanatçı Loya Kader Öztürkmen bütün sanatseverleri fuara davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Eserlerimde gerçeklikte var olan olayları işaret ederek ruhsal ve tepkisel değişimlerin, tezatlıkların özündeki varlık ve yokluk mücadelesini irdeliyorum. Beşiktaş Belediyesi bana Artcontact Fuarı'nda yer alma imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim. Sergimiz 29 Mayıs'a kadar devam edecek, bütün sanatseverleri fuarda görmekten mutluluk duyarım."

"GENÇ SANATÇILAR OLARAK 2 YILDAN BU YANA BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİNİ GÖRMEKTEYİZ"

Sanatçı Halil Eren'de desteklerinden dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek şunları dile getirdi:

"İllüstrasyon ve çağdaş sanat yapıyorum. ArtContact sergisinde Beşiktaş Belediyesi'nin standındayız. Genç sanatçılar olarak 2 yıldan bu yana Beşiktaş Belediyesi'nin desteğini görmekteyiz. Yine bu sergide de desteklerini esirgemediler."

"3 TANE PANOYU 3 AYRI SOKAK SANATÇISI ARKADAŞIM TURBO VE SİSOMOO İLE BİRLİKTE BOYAYACAĞIZ"

Grafiti sanatçısı No More Lıes savaş temalı bir çalışma yapacaklarını söyleyerek sözlerine şunları ekledi:

"10 yıldır İstanbul'un sokaklarında dünyanın bazı şehirlerinde Street Art yapıyorum. Türkiye'de birçok şehirde yaptım. Ağırlıklı olarak hayvan figürleri üzerine işlerimi gerçekleştiriyorum. Hayvan figürleri üzerinden Street Art yapan bir sanatçı olarak tanınıyorum. Bu hafta 2. ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'ndayız. Biz 3 tane panoyu 3 ayrı sokak sanatçısı arkadaşım Turbo ve Sisomoo ile birlikte boyayacağız."

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce sanatçının katıldığı ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 29 Mayıs 2022 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.