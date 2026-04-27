Berlin'de ilk kez iki tren istasyonunda alkol yasağı uygulanacak

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) başkent Berlin'de, yolcularını sarhoşlardan korumak için iki büyük tren istasyonu yerleşkesi içinde ve önünde alkol tüketimini yasakladı. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yasakların sonuç vermesi halinde Berlin ve ülke genelinde uygulanması hedefleniyor.

Almanya'da tren istasyonlarında yolcuların rahatsız olması, demiryolu çalışanlarına yönelik saldırıların artması sonrası Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) başkent Berlin'de dikkat çekici bir karar aldı. Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'in yolcu ve aktarma kapasitesi yüksek Zoologischer Garten ile Ostbahnhof tren istasyonlarında süresiz alkol yasağı uygulanacak.

1 Mayıs'ta başlayacak alkol tüketim yasağı iki tren istasyonu yerleşkesi ile yolcuların giriş-çıkış yaptığı kapıların önlerini de kapsayan alanlarda geçerli olacak. Bu bölgelerde alkol tüketiminin yasak olduğuna dair bilgilendirme broşürleri yer alacak, istasyonlardaki güvenlik görevlileri alkol tüketenleri öncelikle uyaracak, bölgeden ayrılmalarını isteyecek, sonuç alamazlarsa polis çağıracak.

Berlin'de bir ilk olan iki ana tren istasyonundaki alkol tüketim yasağının başarılı olması durumunda başkentteki ve ülkedeki diğer tren istasyonlarında uygulanabileceği değerlendiriliyor.

2025'te Berlin'de istasyonlarda binlerce suç işlendi

Alman Demiryolları Deutsche Bahn'ın (DB) istasyonlarda alkol tüketimi yasağının altında ise 2025 yılında ülke genelinde tren istasyonlarında ve trenlerde 27 bin 818 şiddet suçu, 2 bin 209 cinsel suç, bin 578 silah suçu ve 52 bin 849 mala zarar verme suçu kaydedilmesi var. Polis verilerine göre, Berlin'deki tren istasyonlarında sadece geçen yılın ilk 6 ayında 6 bin 987 suç işlendi. Tren istasyonları Berlin'de özellikle akşam saatlerinden sonra en korkulan yerler arasında yer alıyor. Berlin'deki tren istasyonlarında en çok hırsızlık, uyuşturucu satışları ve fiziksel saldırılar gerçekleştiriliyor. - BERLİN

