Bergama'nın ilk kadın Kahveciler Odası Başkanı Melek Tok Bilir oldu

İzmir'in Bergama ilçesinde Kahveciler ve Benzerleri Odası seçimlerinde Melek Tok Bilir, üç erkek adayı geride bırakarak Bergama tarihinde ilk kadın başkan oldu.

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan Kahveciler ve Benzerleri Odası seçimlerinde üç erkek adayı geride bırakan Melek Tok Bilir, Bergama tarihinde ilk kadın Kahveciler Odası Başkanı seçildi.

Bergama'da dört adayın yarıştığı seçimlerde Melek Tok Bilir 147, Erkan Yorgun 106, Fuat Yaramış 58 ve Vedat Yiğit 54 oy aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
