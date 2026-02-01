Bergama'nın ilk kadın Kahveciler Odası Başkanı Melek Tok Bilir oldu
İzmir'in Bergama ilçesinde Kahveciler ve Benzerleri Odası seçimlerinde Melek Tok Bilir, üç erkek adayı geride bırakarak Bergama tarihinde ilk kadın başkan oldu.
Bergama'da dört adayın yarıştığı seçimlerde Melek Tok Bilir 147, Erkan Yorgun 106, Fuat Yaramış 58 ve Vedat Yiğit 54 oy aldı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel