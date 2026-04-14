Bergama'da Biotrend Enerji İşçileri Toplu İş Sözleşmesi İçin Eylem Yaptı

(İZMİR) - Bergama'de faaliyet gösteren Doğu Star Elektrik (Biotrend Enerji) tesislerinde çalışan işçiler, DİSK/Enerji-Sen'in yetkisine yapılan itirazın geri çekilmesi ve toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılması talebiyle eylem yaptı. Eylemde, işverenin toplu iş sözleşmesi sürecini uzattığı ve işçilerin haklarını engellediği iddia edildi. İşçiler ve sendika temsilcileri, 16 Nisan'daki yetki davası öncesinde itirazın geri çekilmesini isterken, aksi halde eylemlerin genişletileceği uyarısında bulundu.

DİSK'e bağlı Enerji-Sen üyesi işçiler, İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Doğu Star Elektrik AŞ işvereninin sendikanın yetkisine yaptığı itiraza karşı Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Eyleme köy muhtarları, Eğitim Sen, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, SOL Parti, Ege İşçi Birliği ve Sosyal Haklar Derneği üyeleri de destek verdi.

Basın açıklamasında, "gerçeğe aykırı" itirazın geri çekilmesi, toplu iş sözleşmesi sürecinin derhal başlatılması ve sendikal haklara saygı gösterilmesi talep edildi.

DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, yaptığı açıklamada, işçilerin yüzde 98'inin sendika üyesi olduğunu vurguladı. İşverenin süreci mahkemeler yoluyla uzatarak işçileri düşük ücretlere mahküm etmek istediğini belirten Keskin, "İşçileri sefalet ücretine mahküm edip köle gibi çalıştırmak istiyorlar. Bu itirazla süreci iki yıl daha uzatmanın hesabını yapıyorlar. Ama yağma yok, işçiler artık örgütlü. Eğer itiraz geri çekilmezse, Doğanlar Holding'e bağlı tüm kurumları eylem alanına çeviririz" dedi.

Eylemde söz alan işçi Ömer Ozan Kartal da ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sendikaya üye olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şirketimiz yaklaşık 7 aydan beri tamamen süreci uzatarak, almak istediğimiz hakları engellemek için bir çalışma yapmaktadır. Bu nedenle 16 Nisan'da görülecek dava, bu sürecin en önemli noktasıdır. Buradan işverene bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Yetkiye yapılan itirazı geri çekip bütün işçilere haklarını vermelerini istiyoruz. İrademize saygı duyun ve toplu iş sözleşmesi bir an önce başlasın."

Kaynak: ANKA