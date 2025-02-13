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Berat Kandili'nde Eyüpsultan Camii'nde Yoğunluk

Berat Kandili'nde Eyüpsultan Camii'nde Yoğunluk
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İstanbul Eyüpsultan'da Berat Kandili gecesi, camiye akın eden vatandaşlar akşam ve yatsı namazı sonrası Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti. Cami önünde lokum dağıtanlar da oldu.

İstanbul Eyüpsultan'da Berat Kandili akşamında vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Akşam ve yatsı namazı sonrası vatandaşlar Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti.

İstanbul'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Camiye gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek dua ederken bazı vatandaşlar ise lokum dağıttı. Yatsı namazında Eyüpsultan Camii'nde kalabalık oluşurken cemaat cami dışına taştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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