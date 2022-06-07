Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı. Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'le görüşen Başkan Demir, mahalle mezarlığında vatandaşların kullanımına sunulacak malzeme deposu yapım işini üstlendi. Belediye işçilerinin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede inşa edilen malzeme deposu, mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi. - ARDAHAN İhlas Haber Ajansı / Yerel İbrahim Özer Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.