Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'le görüşen Başkan Demir, mahalle mezarlığında vatandaşların kullanımına sunulacak malzeme deposu yapım işini üstlendi. Belediye işçilerinin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede inşa edilen malzeme deposu, mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Özer Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title