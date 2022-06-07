Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu - Haberler

Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı.
Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'le görüşen Başkan Demir, mahalle mezarlığında vatandaşların kullanımına sunulacak malzeme deposu yapım işini üstlendi. Belediye işçilerinin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede inşa edilen malzeme deposu, mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi. - ARDAHAN
İhlas Haber Ajansı / Yerel