Belediye başkanı sosyal medyada el arabası ile taşınan engelli kadını gördü, tekerlekli sandalye hediye etti - Haberler

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Belediye başkanı sosyal medyada el arabası ile taşınan engelli kadını gördü, tekerlekli sandalye hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye başkanı sosyal medyada el arabası ile taşınan engelli kadını gördü, tekerlekli sandalye hediye etti

Artvin'in Hopa ilçesinde Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, sosyal medyada gördüğü engelli eşini el arabasıyla taşıyan aileye tekerlekli sandalye hediye etti.

Artvin'in Hopa ilçesinde Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, sosyal medyada gördüğü engelli eşini el arabasıyla taşıyan aileye tekerlekli sandalye hediye etti.

Artvin'in Hopa ilçesinde Süleyman Çelik, engelli eşi Hatice Çelik'i el arabasıyla sokakta gezdirdiği sırada çekilen bir fotoğraf ile gündeme geldi. Fotoğrafı sosyal medyada gören Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi aileyi evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Çelik Taner Ekmekçi Artvin Yerel Haberler

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