Koruyucu aile projesi bir çocuğu daha sıcak yuvaya kavuşturdu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, bir bebek kurum bakımına girmeden geçici ailesine kavuştu. Özel model sayesinde çocuklar, aile ortamında büyüyebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde bir bebek, kurum bakımına girmeden geçici ailesine kavuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, devlet korumasına muhtaç durumdaki bir çocuk yeni yuvasına yerleştirildi. Uygulanan özel model sayesinde çocukların kurumsal süreçlere dahil edilmeden, doğrudan aile ortamında büyümesi amaçlanıyor. İl müdürlüğü binasında resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından minik bebek, yetkililer tarafından sevgi dolu bir geleceğe adım atması için koruyucu aileye teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
