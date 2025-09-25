Erdoğan, Dünya Mazlumlarının Umudu

Sultan Şeyhmus Ez-zuli Derneği Başkanı avukat Ahmet Baysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının tek umudu olduğunu söyledi.

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus Ez-zuli Derneği Başkanı avukat Ahmet Baysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının tek umudu olduğunu belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Baysal açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmada Gazze'de İsrail zulmü altında acı çeken insanların fotoğraflarını göstererek tüm dünyaya güçlü bir çağrı yaptığını ifade etti. Baysal, "Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Artık dünyadaki tüm Müslümanlar ayağa kalkmalı, başta Gazze olmak üzere zulüm gören tüm kardeşlerimize Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sahip çıkmalı ve bu zulme son vermelidir. Buradan tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu zulmü şiddetle kınıyor, Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR