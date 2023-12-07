Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına atfen 2023 fidan dikmeye devam ediyor

Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılına atfen ilçe genelinde 2023 fidan dikmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Atila Aydıner ekiplerle birlikte onlarca ıhlamur fidanını toprakla buluşturdu. Yağmur çamur demeden fidan dikmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Aydıner, 'Amacımız gelecek kuşaklara daha yaşanır, daha yeşil bir dünya bırakmak' dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılına atfen ilçe genelinde 2023 fidan dikmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Atila Aydıner ekiplerle birlikte onlarca ıhlamur fidanını toprakla buluşturdu. Yağmur çamur demeden fidan dikmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Aydıner, "Amacımız gelecek kuşaklara daha yaşanır, daha yeşil bir dünya bırakmak" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle ilçe genelinde 2023 fidan dikmeye devam ediyor. Bu çerçevede Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta da onlarca fidan toprakla buluşturuldu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de ekiplerle birlikte çok sayıda ıhlamur fidanı dikti. İstanbul genelinde en çok ağacın bulunduğu ilçelerin başında gelen Bayrampaşa'da yıl sonuna kadar toplam 2023 fidan dikiminin tamamlanması hedefleniyor.

"Amacımız gelecek kuşaklara daha yaşanır, daha yeşil bir dünya bırakmak"

Yağmur çamur demeden fidan dikmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Aydıner, "Yeşil kent Bayrampaşamızı daha da yeşil yapmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Amacımız gelecek kuşaklara daha yaşanır, daha yeşil bir dünya bırakmak" dedi. - İSTANBUL