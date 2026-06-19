Bayramlık ayakkabı kumrunun yuvasına dönüştü

Elazığ'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren kumru, bayram için alınan yeni ayakkabının içine yuva yapıp yumurtladı. Yavrular yumurtadan çıkarken apartman sakinleri kuşlarının ürkmemesi için daha dikkatli davranmaya başladı ve pencere kenarına yem ve su bırakıldı.

Elazığ'da bir binanın havalandırma camından içeri giren bir çift kumru, apartman sakinlerinden bir kadının bayramda giymek üzere yeni aldığı ayakkabısının içine yuva yaparak yumurtladı. Binada yaşayan bir kadının bayram için yeni satın aldığı ve henüz giymeye fırsat bulamadığı ayakkabının içinde kuluçkaya yattı. Durumu fark eden bina sakini Sefa Sandıklı ve ailesi, kuluçkaya yatan kuşun ürkmemesi için apartman boşluğundan geçerken daha dikkatli hareket etmeye başladı ve pencere kenarına su ile yem bıraktı. Ardından 2 yavru yumurtadan çıktı. Kuşun yuvayı terk etmemesi için apartman sakinleri asansöre ve dairelerine geçerken daha dikkatli davranmaya özen gösteriyor. Yaz aylarının gelmesiyle sokak hayvanlarına karşı duyarlılık çağrısı yapan Sandıklı, bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

"Ayakkabıyı bayramda aldık, giymek nasip olmadı"

Yaşanan süreci anlatan Sandıklı, "Binaya havalandırmak için pencereyi açtığımızda bir çift kumru geldi. En başta çiftlerdi, sonradan bir tanesi yumurta yaptı. Ardından gelip burada kuluçkaya yattı. Kuluçkaya yattığında biz ona burada dikkatlice bakıyorduk. Buradan kaçıp gitmemesi için asansöre geçerken sessiz bir şekilde hareket ediyorduk. Daha sonrasında kuşumuza bakmak için su ve yem verdik. Ayakkabıyı anneme bayramda yeni almıştık. Ama onu giymek nasip olmadı. Ayakkabıyı kumrumuza yuva yaptık. Bu durum bayağı değişik geldi. Bir anda gelip yuva yapması, ardından yumurtalarını bırakması bizi şaşırttı. Malum yaz ayı geldi. Kapımızın önüne mama ve su koyarsak sokak hayvanları için daha iyi olur" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı