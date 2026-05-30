Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde evde kalmak istemeyen İstanbulluların adresi Belgrad Ormanı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren doğayla iç içe vakit geçirmek ve piknik yapmak isteyen binlerce vatandaş orman girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Piknik alanlarının tamamen dolduğu ormanda, vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta güçlük çekti. Yeşil alanlarda yer kapma yarışının yaşandığı bayramın son gününde, aileler mangal yakıp kahvaltı yaparken, çocuklar ise oyun alanlarında tatilin keyfini çıkardı.

Ormanda yaşanan sıra dışı kalabalık, şehirler arası yolculuk yapacak olanları da vurdu. Ankara'da öğrenci olduğunu ve yoğunluk nedeniyle mahsur kaldığını belirten Senanur Çatal, "Bayramın son gününde ailemle vakit geçirmek için erken saatlerde geldik ama yer bulmakta çok zorlandık. Ankara'da öğrenciyim, normalde bugün saat 12.00'de biletine sahip olduğum otobüsle yola çıkacaktım. Ancak ormanın içindeki bu yoğun trafikten ve kalabalıktan dışarı çıkamadık. Bu yüzden biletimi ertelemek zorunda kaldım, resmen buradan çıkamadık" diyerek yaşanan yoğunluğu ifade etti.

Oğlunun doğum gününü kutlamak için ailesiyle ormana gelen bir vatandaş ise kalabalığı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bayramın son günü, şansımıza oğlumuzun da doğum günüydü. Hep beraber toplandık, ortam çok güzel ama aşırı bir kalabalık var. Sanki bütün İstanbul buraya yığılmış gibi, iğne atsan yere düşmeyecek bir ortam var ama yine de ailecek güzel geçiyor" dedi.

Sabah kahvaltısı için erken saatte yer kapmaya geldiklerini söyleyen Abdullah Arar, "Sabah kahvaltısı yapmak için buraya geldik ama İstanbul neredeyse hep buraya toplanmış, biz de ailecek buradayız" şeklinde konuştu.

Kadıköy'den Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen Yunus Genceroğlu, "Bayramın son gününü ailecek piknikle değerlendirmek istedik. Hava gayet güzel, ortam biraz kalabalık ama iyi vakit geçiriyoruz" derken, arkadaş grubuyla eğlenen Ebru Yılmaz ise, "Kuzenlerimizle ve arkadaşlarımızla birlikte bayramın son gününü Belgrad Ormanı'nda değerlendirelim dedik. Kahvaltımızı yaptık, akşam da mangal yakacağız. Ormanın keyfini sürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı