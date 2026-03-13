Haberler

Bayram öncesinde şehitlik temizlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte temizlik yapıldı.

İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında şehitlik alanında temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Programda şehit kabirleri başında dualar edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyaret programı ile şehitlerin hatırasına duyulan saygı ifade edilirken, şehit ailelerine yönelik toplumsal hassasiyet ve kurumsal sorumluluğa da dikkat çekildi. Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve yakınlarının her zaman önemsendiği belirtilerek, şehitlerin hatırasını yaşatmaya yönelik çalışmaların aynı hassasiyetle sürdürüleceği ifade edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
