Bayram nedeniyle vatandaşlar Taksim'e akın etti

Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Taksim'de aldı.

Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Taksim'de aldı. Bayramın ilk gününe göre ikinci gün güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yerli yabancı birçok kişi İstanbul'un en işlek noktası olan İstiklal Caddesine akın etti. Oluşan yoğunluk cadde üzerindeki esnafın da yüzünü güldürdü.

"Keşke hep böyle olsa"

İstiklal Caddesi üzerinde esnaf olan Alaattin Yılgın, "Hareketlilik bayramda oluyor keşke hep böyle olsa işlerimiz her zamankinden biraz daha yoğun" şeklinde konuştu.

"Bayramda esnafın yüzü güler"

Taksim meydanı girişinde esnaflık yapan Mustafa Akdağ, "Bayram günleri esnafın yüzünün güldüğü günler. Öncelikle tüm Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutlarım. Bayram mesaisindeyiz her zaman olduğu gibi bayram yoğun geçiyor ve esnafın yüzünün güldüğü günler umarım bu şekilde yaz sezonunu açmış oluruz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesinde oluşan yoğunluktan dolayı tramvay, güzergahında ilerlemekte zorluk çekti. - İSTANBUL