Bayram Amca'nın Bahçesindeki Özlü Sözler Vatandaşlara Nasihat Ediyor

Eskişehir'de 83 yaşındaki Bayram amcanın vatandaşlara nasihat olması amacıyla apartman bahçesine yerleştirdiği özlü sözler ilginç görüntü oluşturuyor.

Emek Mahallesi Fazıla Sokak üzerindeki aile apartmanında yaşayan Bayram Kara, hoşuna giden bazı özlü sözleri yaklaşık 5 sene önce bastırıp bahçesine yerleştirdi. Bahçenin her yerini kaplayan sözler dikkat çekerken, çevreden geçenleri durup sorgulattı. "Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse, sen birini söyle. Elinden geldikçe iyilik eyle. Darılıp da başa kakıcı olma" gibi yazılar, güzel ahlakı vurgulayan yönleri ile göze çarptı. Bayram amca, bunu insanlara nasihat olması amacıyla yaptığını ve çevresinden olumlu yorumlar aldığını söyledi. - ESKİŞEHİR