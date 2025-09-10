Haberler

Bayram Amca'nın Bahçesindeki Özlü Sözler Vatandaşlara Nasihat Ediyor

Bayram Amca'nın Bahçesindeki Özlü Sözler Vatandaşlara Nasihat Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 83 yaşındaki Bayram amca, apartman bahçesine yerleştirdiği özlü sözlerle çevresindekilere güzel ahlakı hatırlatıyor. Sözler, vatandaşların dikkatini çekiyor ve olumlu yorumlar alıyor.

Eskişehir'de 83 yaşındaki Bayram amcanın vatandaşlara nasihat olması amacıyla apartman bahçesine yerleştirdiği özlü sözler ilginç görüntü oluşturuyor.

Emek Mahallesi Fazıla Sokak üzerindeki aile apartmanında yaşayan Bayram Kara, hoşuna giden bazı özlü sözleri yaklaşık 5 sene önce bastırıp bahçesine yerleştirdi. Bahçenin her yerini kaplayan sözler dikkat çekerken, çevreden geçenleri durup sorgulattı. "Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse, sen birini söyle. Elinden geldikçe iyilik eyle. Darılıp da başa kakıcı olma" gibi yazılar, güzel ahlakı vurgulayan yönleri ile göze çarptı. Bayram amca, bunu insanlara nasihat olması amacıyla yaptığını ve çevresinden olumlu yorumlar aldığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.