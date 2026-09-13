Haberler

Bayraktar Sivas’ta ’su’ uyarısı yaptı

Bayraktar Sivas’ta ’su’ uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas’ta tarım sektörünün karşı karşıya olduğu su sorununa değinerek tedbirler alınması uyarısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas'ta tarım sektörünün karşı karşıya olduğu su sorununa değinerek tedbirler alınması uyarısı yaptı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda çiftçilerle biraraya gelerek Türk tarımının genel durumunu değerlendirdi.

Bayraktar burada yaptığı konuşmada kuraklığa karşı alınması gereken tedbirlere değinerek, "Bu senede mevsim normallerinin üzerinde bir yağış rejimiyle karşı karşıya kaldık. Birkaç senedir görmediğimiz afet kalmadı. Geçen sene don felaketiyle karşı karşıya kaldık. 65 ilimizde başta meyve olmak üzere birçok ürünümüz zarar gördü. Ben kontrollere gittiğimde dallar gövdeler kurumuştu. Bu sene yağış rağbeti bol olan bir yıldı ama buna da güvenmeyelim. Sulama randımanı dediğimiz önemli bir konu var. Sulama randımanı tarlada meydana gelen su kayıplarını görmemizi sağlıyor. Sulama randımanını aşmamız lazım, sistemleri tamamen iyileştirmemiz lazım. Yıllar evvel yapmış olduğumuz kanallarda ki çatlaklar çok ciddi su zayiatlarına sebep oluyor. Bundan sonra ki süreçte tarım için ve sulama yatırımları yaparak bu sorunları halletmek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda sorun yaşamamak adına tedbir almamız lazım. Hatta bazı ürünlerde de değişikliğe gideceğiz. Daha kuraklığa dayanıklı ürünlere geçmek zorunda kalacağız. Bugün sulama imkanı bulup yarın bulamayacağımız ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Vazgeçtiğimiz ürünler hayvancılık sektörünü de bir miktar etkileyebilir. Türkiye'nin belli bölgelerinde bunu yapabiliriz ve ya yapamayabiliriz. Bu sorunların tedbirlerini şimdiden almak gerekiyor" dedi.

Toplantının ardından Zara ilçesine giden Bayraktar, büyükbaş hayvan işletme tesisini ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yurt dışına kaçtı' denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama geldi

"Yurt dışına kaçtı" denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama var
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı

Yıllarca “kardeşim” dediler! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki