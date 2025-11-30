Haberler

Bayraktar KIZILELMA ile Havadaki Hedef Vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar KIZILELMA'nın GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile havadaki bir uçağı vurduğu görüntüleri paylaştı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı, havadaki bir hedefi imha etmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KIZILELMA, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurduğu görüntüleri yayımladı. MSB, o görüntüleri, "Dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu" notu ile paylaştı.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar KIZILELMA'nın Karadeniz semalarında GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile hedefteki bir uçağı imha ettiği görüntüleri paylaştı. MSB, "Tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir" notu ile yayımladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ile bir ilki daha başardık. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı'nı kullanan Bayraktar KIZILELMA, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan 5 adet F-16 savaş uçağına binerek tarihi atışı bizzat havadan takip etti. Evlatlarımızın geleceği için tarih yazmaya devam eden milletimizin kahramanlarını gönülden kutluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
