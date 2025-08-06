Bayraktar AKINCI TİHA, LGK-82 Mühimmatıyla Hedefi Vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, LGK-82 Mühimmatıyla Hedefi Vurdu
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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Aselsan'ın LGK-82 mühimmatıyla gerçekleştirilen atış testinde başarılı oldu. Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol test sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Bayraktar AKINCI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatıyla hedefi başarıyla vurdu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Bayraktar #AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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