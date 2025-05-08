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Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı
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Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı. Baykar ve ROKETSAN yetkilileri, test sonucunu sosyal medyada duyurdular.

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti, Bayraktar AKINCI ile yapılan ilk atış testinde başarı sağladı.

Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise, "TEBER-83'ten tam isabet. Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kitimiz ile yapılan ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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