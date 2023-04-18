Bayraklı'da 30 Ekim Lions Parkı Düzenlenen Törenle Hizmete Açıldı

Bayraklı Belediyesi'nin Smyrna Lions Kulübü iş birliğiyle yapımını tamamladığı 30 Ekim Lions Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Osmangazi Mahallesi’nde 3 bin 739 metrekarelik alana sahip park, tasarımı ve yeşil alanları ile bölge sakinlerinin beğenisini kazandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “30 Ekim dendiğinde içimiz acıyor. O gün yaralarımızı birlikte sardığımız gibi bundan sonra da hep birlikte olacağız. İlçemize daha güzel parklar kazandıracağız. 14 Mayıs’tan sonra da bambaşka bir sabaha uyanacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin Smyrna Lions Kulübü iş birliğiyle yapımını tamamladığı 30 Ekim Lions Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Osmangazi Mahallesi'nde 3 bin 739 metrekarelik alana sahip park, tasarımı ve yeşil alanları ile bölge sakinlerinin beğenisini kazandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "30 Ekim dendiğinde içimiz acıyor. O gün yaralarımızı birlikte sardığımız gibi bundan sonra da hep birlikte olacağız. İlçemize daha güzel parklar kazandıracağız. 14 Mayıs'tan sonra da bambaşka bir sabaha uyanacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübü'nün desteğiyle yapımı tamamlanan 30 Ekim Lions Parkı'nın açılışını yaptı. Osmangazi Mahallesi'nde, 3 bin 739 metrekarelik alana sahip park, modern oturma grupları, ağaç yoğunluğu, yürüyüş yolları ve bin 500 metrekarelik yeşil oranı ile ilçenin en güzel donatı alanları arasına girdi. Mahalle sakinleri tarafından da beğeniyle karşılanan parkın açılışında Başkan Serdar Sandal'a desteklerinden dolayı Lionslar tarafından teşekkür plaketi verildi.

"14 MAYIS'TA BAMBAŞKA SABAHA UYANACAĞIZ"

Açılış töreninde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "30 Ekim dendiğinde içimiz yanıyor. Merkezi hükümetin yüzünü çevirdiği, bizi duymazdan geldiği, görmediği bir durumu yaşadık. İnanıyorum ki, bu zor süreçten sonra kentimiz daha güzel parklara, yaşam alanlarına kavuşacak. İnanıyoruz ki; Türkiye 14 Mayıs'tan sonra bambaşka bir sabaha uyanacak. Haktan, hukuktan, adaletten yana olanlar, yurttaşlarımızın hak ettiği huzuru, refahı ve hizmeti getirecek" dedi.

"DEPREM PARKINI HEP BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ"

Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Lion Yakup Özdonan, "Bayraklı'da acı bir 30 Ekim Depremi yaşadık. Bu zorlu günleri hatırlayıp, yaraların nasıl sarıldığını görebilmek adına belediyemizle birlikte yapılan bu deprem parkını hep birlikte yaşatacağız" diye konuştu.

"BİRLİKTE DAHA GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"

2020-2021 dönem Federasyon Başkanı Lion Esengül Erkan da "30 Ekim depremi sonrası el birliğiyle Osmangazi'de hem bir toplanma yeri hem de günün anısına güzel bir park kazandırmış olduk. Lionlar ve yerel yönetimler el ele verdikçe inanıyorum ki, çok daha güzel hizmetler başaracağız" dedi.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Erol Güdücü ise "Bu hizmetler bize onur ve gurur veriyor. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.