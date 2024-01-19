Bayraklı Belediyesi Günde 2 Ton Ambalaj Atığını Geri Dönüşüme Kazandırıyor

Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek olan Bayraklı Belediyesi, günde yaklaşık 2 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırıyor. İlçe genelindeki kurum, kuruluşlar, iş yerleri, evler ve hizmet binalarından toplanan kağıt, karton, metal ve plastik gibi ürünler ekonomiye dönüşüyor. Başkan Serdar Sandal, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu konuda bize destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMA

Geri dönüştürülebilir atıkları tek bir merkezde toplayarak hem doğaya hem de ekonomiye katkı sunmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında başlattığı geri dönüşüm atağı ile günde yaklaşık 2 ton ambalaj atığı topluyor. Ekipler, belediye hizmet binalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, evler ve iş yerlerinden karton, kağıt, plastik, cam ve metal atıkları alarak ekonomiye kazandırıyor. Her yıl tonlarca atığı geri dönüştüren Bayraklı Belediyesi, daha güzel bir çevre, daha temiz bir Bayraklı için kentin üç noktasına yerleştirdiği atık toplama merkezleri ile de örnek oluyor. 75. Yıl Mahallesi, Sevgi Yolu ve Haşim İşcan Caddesi'nde bulunan mobil atık toplama merkezleri de vatandaştan büyük ilgi görüyor.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR BAYRAKLI İÇİN"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümle atık olarak görülen materyalleri ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumlu olduğu önemli görevlerimizden biri. Bayraklı Belediyesi olarak atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Daha yaşanabilir bir Bayraklı ve gelecek için geri dönüşüme destek olan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.