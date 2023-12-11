Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Muhtarlarla Dayanışma Gecesinde Buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 4,5 yıldır birlikte görev yaptığı ve en yakın mesai arkadaşlarım dediği muhtarlarla birlik ve dayanışma gecesinde buluştu. Başkan Sandal, Bayraklı'da büyük bir aile olduklarını ifade etti. Muhtarlar da "Başkanımızın yanındayız. Bayraklı'nın yarınlarını ilk günkü heves ve kararlılıkla birlikte planlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla yeni yıl öncesi dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"YOLCULUĞA BERABER ÇIKTIK"

Başkan Sandal, "Yerel seçimlerden sonra Bayraklı'daki güzel yolculuğumuza beraber çıktık. Artısı da bizim, eksisi de bizim. Atlattığımız badireleri düşündüğümde bütün muhtarlarıma ve belediye çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Biz normal bir belediyecilik süreci yaşamadık. Pandemiyi yaşadık. Tüm ülke kilitlendiğinde bile biz hizmet ürettik. Eğitim faaliyetlerinden de yatırımlardan da geri durmadık. Üstüne bir de deprem yaşadık. Yalnız bırakıldık ama Türkiye'ye örnek bir afet yönetim süreci gerçekleştirdik. Çadır sürecinden kalıcı konutlara geçişe kadar yurttaşlarımızın yanındaydık. Plan notlarımızla, depremzedelere 1+1 değerinde ev katkısı sağladık. Sonrasında Bayraklımızın yüzde 70'ini yeniden planladık." dedi.

"BİZ GÜCÜMÜZÜ ATATÜRK'TEN ALIYORUZ"

Bu süreçte yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonun da yaşamı zorlaştırdığına dikkat çeken Başkan Sandal "Bankalara olan kredi borçlarımızı aksatmadan ödedik, belediyeyi ekonomik düzlüğe çıkarttık. Merkezi hükümetin 'yatırım yapmayın' baskısına rağmen hizmetlerden geri kalmadık. Aciz kalacağımızı sandılar ama kalmadık. Biz siyasal görüşümüzü Kuvayı Milliye'den, bölünmez bütünlüğümüzden ve Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Bu ülkenin bütün yurtseverleri birleşmeli, bir arada durmalı. Böyle yaptığımızda bizi kimse yıkamaz. Bayraklı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet'in kalesi olarak kalacaktır. Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz ve öyle kalmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yamanlar Mahalle Muhtarı Kemal Aydın "Biz bu yolculuğa Bakanımız Serdar Sandal ile birlikte çıktık ve 4,5 yılda çok büyük zorluklar yaşadık. Pandemide, İzmir depreminde belediyemizle birlikteydik ve bu süreçte başkanımızın yaptıklarına şahidiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da omuz omuza sokaklarımızda çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.