Sosyal medyanın gündemine oturan 'bayraklı dayı' cumhuriyetin 100. yılı için bir kez daha balkonda Cumhuriyetin 100.

Sosyal medyanın gündemine oturan 'bayraklı dayı' cumhuriyetin 100. yılı için bir kez daha balkonda

Sosyal medyanın gündemine oturan 'bayraklı dayı' cumhuriyetin 100. yılı için bir kez daha balkonda

Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Bayrağı Astı

BALIKESİR - Türkiye'nin "Bayrak Asan Dayı" olarak tanıdığı, futbol takımlarından siyasi partilere, Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeli'ne kadar caps uygulamaları yapılan Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı. Tahtalıoğlu, herkesin evine ve iş yerine bayrak asmasını istedi.

16 Haziran 2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kazlıçeşme'deki "Milli İradeye Saygı" mitinginde pencerelere Türk bayrağı asma kampanyasının başlatması sonrası, Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde yaşayan Salih Tahtalıoğlu evinin balkonuna bayrak asmış ve çekilen fotoğrafı internette adeta bir simge haline gelmişti.

Türkiye'nin 'Bayrak asan dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100'üncü yılı için aynı balkona bayrağını astı.

Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona asan Tahtalıoğlu; "2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk Bayraklarını balkonlara ve işyerlerine asmamızı söyleyince bizde coştuk. Hüdayi arkadaşımız ile beraber Belediyemizin verdiği bayrağı alarak balkonumuza astık. Gururluyuz, mutluyuz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında tekrara bayrağımızı balkona asmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.