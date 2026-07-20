Bayındır'da, orman yangınlarına karşı Giresun'dan takviye

İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını riskine karşı önlemler artırıldı. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme aracı ile 16 personel, yaz sezonu boyunca Bayındır'da görev yapmak üzere konuşlandı.

Yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesini amaçlayan takviye ekipler, Bayındır ve çevresinde meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarında aktif olarak görev alacak. Bölgede konuşlandırılan ekiplerin, özellikle sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde yangın riskine karşı hazır bekleyeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayındır Orman İşletme Müdürü Yavuz Karadağ, yaz sezonunda yangın riskinin en üst seviyede olduğuna dikkat çekerek, "Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden 3 araç ve 16 personel ilçemizde görevlendirildi. Bu takviye ekiplerimizle birlikte Bayındır ve çevresinde meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale etmeyi hedefliyoruz. Tüm ekiplerimiz yaz sezonu boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacak." dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Karadağ, "Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, anız ve bahçe atıklarını ateşe vermemelerini önemle rica ediyoruz. En küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşlara orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermeleri çağrısında bulunarak, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, anız yakılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini hatırlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı