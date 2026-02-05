Haberler

Bayındır'da sürücülerden çukur yollara tepki

İzmir'in Bayındır ilçesinde altyapı çalışmasının ardından kapanmayan çukurlar, yağışlar sonrası derinleşerek sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açtı. Mahalle sakinleri, yolun kullanılmasının imkansız hale geldiğini belirtti ve yetkililerden acil onarım talep etti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde altyapı çalışması yapılan bir yoldaki çukurların aylardır kapatılmaması tepkilere neden oldu. Yağışların da etkisiyle çöken yolda araçların geçişi sırasında sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bayındır Kurt Mahallesi Hıdıroğlu Sokak ile Toklu Sivri Sokak'ta altyapı çalışması sonrası kazılan yerler gelişi güzel kapatıldı. Çukurlar, son günlerde yoğun yağışların etkisiyle daha da derinleşti. Oluşan boşluk araçların geçişini engeleyecek duruma geldi. Mahalle sakinleri, yolun mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olmadığını belirterek, araçların geçiş yapmakta zorlandığını, bazı araçların ise sokağa giremediğini ifade etti.

Bu arada, gevşek taş ve mıcırların yol yüzeyine yayılması nedeniyle kazaların yaşanmasından endişe ediliyor. Vatandaşlar, aylar geçmesine rağmen herhangi bir kalıcı onarım yapılmadığını dile getirerek, yetkililerden yolun bir an önce tamir edilerek güvenli hale getirilmesini bekliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
