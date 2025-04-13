Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi ve Encümen Toplantılarına Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclis toplantısına katıldı ve akabinde İl Encümen toplantısına başkanlık etti.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan toplantıların açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Eldivan, kamu yatırımlarının ve İl Özel İdaresi sorumluluğundaki çalışmaların özenle yürütülmesine vurgu yaptı. Eldivan, Alınacak kararların her zaman vatandaş memnuniyetini esas alması gerektiğini ifade etti.

İl Genel Meclisi toplantısında, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi yatırım programına alındı, 2024 yılı denetim komisyonu raporu değerlendirildi.

İl Encümen toplantısında ise, müze bahçesinde yer alan 'Arasta Bayburt' dükkanlarının kiraya verilmesi kararlaştırıldı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla toplantılar sona erdi. - BAYBURT