Vali Eldivan karayolları personeliyle buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, iftar programının ardından Karayolları 106. Şube Şefliği'nde görev yapan personelle bir araya geldi.

Düzenlenen programa, Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Bölge Müdür Yardımcıları Selim Karaismailoğlu, Özer Kaya, Osman Baran ve Sümer Sucu ile 106. Şube Müdürü Mehmet Şafak katıldı. Vali Eldivan'a programda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da eşlik etti.

İftar sonrası personelle sohbet eden Vali Eldivan, özellikle zorlu hava ve yol şartlarında fedakarca görev yapan Karayolları çalışanlarına teşekkür etti. Eldivan, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlamasında büyük emekleri bulunan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı