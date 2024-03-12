Bayburt Valisi Eldivan Başkanlığında Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Toplantıda, Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını temin edecek genel güvenlik önlemleri görüşüldü.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Eldivan, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bayburt'a okumaya gelen öğrencilerimiz öncelikle bizim misafirimiz. Öğrencilerimizin huzur ve güvenli ortamda iyi bir eğitim almalarını önemsiyoruz, bunun içinde gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Vali Eldivan'ın başkanlığını yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ilgili kurum amirleri katıldı. - BAYBURT