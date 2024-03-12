Üye Girişi
Haberler

Bayburt Valisi Eldivan Başkanlığında Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin güvenliği ve huzuru için alınacak önlemler ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Toplantıda, Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını temin edecek genel güvenlik önlemleri görüşüldü.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Eldivan, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bayburt'a okumaya gelen öğrencilerimiz öncelikle bizim misafirimiz. Öğrencilerimizin huzur ve güvenli ortamda iyi bir eğitim almalarını önemsiyoruz, bunun içinde gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Vali Eldivan'ın başkanlığını yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ilgili kurum amirleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayburt Üniversitesi Mustafa Eldivan Bayburt Güvenlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trigliserid yüksekliği neden olur? Trigliserid belirtileri neler? 12 Mart İftar Vakitleri! Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri! Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta? 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler? Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli? Alaettin Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli? Melih Başyiğit kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Melih Başyiğit kaç yaşında, nereli? Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli? Murat Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer kaç yaşında, nereli? Nazif Tunahan Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title