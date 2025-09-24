Haberler

Bayburt Üniversitesi'nde 'İlk Dersim Filistin' Konferansı Düzenleniyor
Bayburt Üniversitesi, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve adalet arayışını ele alacak 'İlk Dersim Filistin' başlıklı bir konferans düzenliyor. Konferans, bugün çeşitli salonlarda gerçekleşecek ve tüm vatandaşlara açık olacak.

Bayburt Üniversitesi, Filistin halkının özgürlük mücadelesini, direnişini ve adalet arayışını gündeme taşımak amacıyla 'İlk Dersim Filistin' başlıklı konferans düzenliyor.

Program, bugün gerçekleştirilecek ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aktaş Sivlim, gün boyunca farklı salonlarda katılımcılarla bir araya gelecek. Konferans, sabah saat 10.00'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda başlayacak ardından 11.30'da Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda, 13.00'te Aydıntepe Konferans Salonunda ve 15.00'te Demirözü Konferans Salonunda devam edecek.

Konferans, tüm vatandaşların katılımına açık olacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
