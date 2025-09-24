Bayburt Üniversitesi'nde 'İlk Dersim Filistin' Konferansı Düzenleniyor

Bayburt Üniversitesi, Filistin halkının özgürlük mücadelesini, direnişini ve adalet arayışını gündeme taşımak amacıyla 'İlk Dersim Filistin' başlıklı konferans düzenliyor.

Program, bugün gerçekleştirilecek ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aktaş Sivlim, gün boyunca farklı salonlarda katılımcılarla bir araya gelecek. Konferans, sabah saat 10.00'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda başlayacak ardından 11.30'da Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda, 13.00'te Aydıntepe Konferans Salonunda ve 15.00'te Demirözü Konferans Salonunda devam edecek.

Konferans, tüm vatandaşların katılımına açık olacak. - BAYBURT