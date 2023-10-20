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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Bayburt'ta geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.