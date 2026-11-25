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Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının ele alındığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı proje uzmanı ve GEDAŞ yetkililerinin katıldığı toplantıda, dönüşüm sürecinin teknik ve idari aşamaları üzerinde durulurken hak sahiplerinin talep ve beklentileri değerlendirildi.

Toplantının ardından dönüşüm alanında saha incelemesi yapılarak planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sürecin ilgili mevzuat ve hedefler doğrultusunda koordinasyon içerisinde yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı