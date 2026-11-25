Bayburt Tuzcuzade Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için koordinasyon toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı proje uzmanı ve GEDAŞ yetkililerinin katıldığı toplantının ardından dönüşüm alanında saha incelemesi yapıldı.
Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının ele alındığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı proje uzmanı ve GEDAŞ yetkililerinin katıldığı toplantıda, dönüşüm sürecinin teknik ve idari aşamaları üzerinde durulurken hak sahiplerinin talep ve beklentileri değerlendirildi.
Toplantının ardından dönüşüm alanında saha incelemesi yapılarak planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sürecin ilgili mevzuat ve hedefler doğrultusunda koordinasyon içerisinde yürütüleceği bildirildi.