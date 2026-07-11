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Bayburt'ta veteriner hekimlere GEKİS sistemi anlatıldı

Bayburt'ta veteriner hekimlere GEKİS sistemi anlatıldı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il ve ilçelerde görev yapan veteriner hekimlere Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda hayvan kayıt ve izleme süreçleri ele alındı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlere yönelik Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, hayvanların elektronik küpelerle kayıt altına alınması ve izlenmesini sağlayan GEKİS'in kullanım esasları, uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca, elektronik küpeleme işlemleri ile hayvan kayıtlarının etkin şekilde izlenmesine yönelik uygulamalar ele alındı.

Veteriner hekimlere sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgi verilen toplantıda, uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu anlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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