Bayburt'ta görevli uzman çavuş kalbine yenik düştü

Bayburt'un Demirözü ilçesinde görev yapan 33 yaşındaki Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Erzurumlu Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Türkoğlu'nun vefatı ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Türkoğlu'nun cenazesinin, bugün saat 16.00'da Bayburt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanacağı öğrenildi. - BAYBURT

