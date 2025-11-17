Bayburt'ta Tarımsal Bilgilendirme Ziyaretleri

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında Demirözü ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirildi. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Işıkova ve Pınarcık köylerinde üreticilerle bir araya gelerek, tarımsal planlama ve destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde üreticilere; Tarımsal Üretim Planlaması, Genel Tarım Sayımı, Tarımsal Destekleme Modelleri ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında bilgi verildi.

Ekipler, üreticilerin görüş, talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, tarımsal üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sahada devam ettiğini belirtti. Üreticilerle birebir iletişimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin ilçede sürdürüleceği kaydedildi. - BAYBURT