Haberler

Bayburt'ta Tarımsal Bilgilendirme Ziyaretleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Demirözü ilçesinde 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında köy ziyaretleri düzenleyerek üreticilere tarımsal planlama ve destekleme konularında bilgi verdi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında Demirözü ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirildi. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Işıkova ve Pınarcık köylerinde üreticilerle bir araya gelerek, tarımsal planlama ve destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde üreticilere; Tarımsal Üretim Planlaması, Genel Tarım Sayımı, Tarımsal Destekleme Modelleri ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında bilgi verildi.

Ekipler, üreticilerin görüş, talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, tarımsal üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sahada devam ettiğini belirtti. Üreticilerle birebir iletişimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin ilçede sürdürüleceği kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.