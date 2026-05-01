Bayburt'ta sığınakların kapasitesi ve ihtiyaçları değerlendirildi

Bayburt'ta, il genelindeki sığınaklara yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı Sığınaklar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Toplantıda, yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği doğrultusunda kent genelindeki sığınak envanteri değerlendirildi.

Mevcut sığınakların kapasitesi, kullanım durumu ve ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, olağanüstü durumlarda sığınak olarak kullanılabilecek alternatif yapıların belirlenmesine yönelik kriterler de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, kurumların bu kapsamda yürüteceği çalışmalar ve koordinasyon süreci üzerinde duruldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
