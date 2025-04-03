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Bayburt'ta Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri

Bayburt'ta Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri
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Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Otizm Farkındalık Günü kapsamında binasını mavi ışıklarla aydınlattı ve otizme dikkat çekmek amacıyla broşür dağıtımı yaptı.

Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizme dikkat çekilerek, Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası mavi renkle ışıklandırıldı, kamu kurum personellerine ve vatandaşlara broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla müdürlük binası mavi ile ışıklandırılırken, otizme karşı vatandaşların bilgi sahibi olması maksadıyla da broşür dağıtıldı, konuyla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Bununla birlikte, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önüne 'Otizm eksiklik değil, farklılıktır" yazılı pankartlar asıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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