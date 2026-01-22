Haberler

Aydıntepe'de ortaokul öğrencilerine ara dönem kampı

Güncelleme:
Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen kamp, ortaokul öğrencilerine tatil dönemlerinde verimli bir zaman geçirterek, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler ile zenginleştirildi.

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından sömestir tatilindeki ortaokul öğrencilerine yönelik 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' düzenlendi. 3 gün süren kamp ile öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmesi amaçlandı.

Kamp süresince öğrencilere ilmihal, ibadet ve ahlak dersleri verilirken, teorik eğitimler sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle desteklendi. Öğrenciler, akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buldu.

Tatili kamp atmosferinde geçiren öğrenciler, eğitici faaliyetlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



